Agropoli, sosta a Moio e polemiche: sindaco incontrerà i residenti

Con ordinanza numero 39 del 19 luglio il Responsabile della Polizia Locale di Agropoli, Maggiore Carmine di Biasi ,ha disposto il divieto di sosta e fermata in via Gennaro Serra tratto che va dalla Chiesa di Sant’Antonio e Piazza Moio; col medesimo provvedimento, inoltre, è stato disposto il divieto di sosta nell’intersezione tra via Primavera e via Iscalonga.

A tal proposito numerose sono state le segnalazioni dei residenti che hanno chiesto l’interessamento della Presidente del Comitato Moio Annarita Spira affinché la stessa segnalasse al Sindaco la criticità derivante dall’adozione di detto provvedimento, considerato che in tutta la zona non sono presenti adeguati spazi per il parcheggio e la sosta dei veicoli.

A seguito della segnalazione il Sindaco Adamo Coppola ha deciso di incontrare i residenti in una riunione che si terrà a settembre al fine di individuare soluzioni idonee. Lo ha comunicato la stessa presidente del comitato Moio Annarita Spira sulla pagina Facebook del gruppo.