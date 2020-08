Agropoli: ladri di biciclette in azione

“Ladri di biciclette”, un film ma dell’orrore per i cittadini di Agropoli. Sono sempre di più i furti che si segnalano in città. Nei giorni scorsi due casi sono stati denunciati nei pressi di via Taverne oggi un nuovo episodio in via San Francesco. Ignoti entrano nei cortili delle abitazioni, nei portoni dei condomini e portano via le biciclette incustodite e prive di sistemi antifurto.

“Non è la prima volta che succedono tali episodi – dice un cittadino – è vero che si è degli sprovveduti a lasciare le biciclette incustodite ma spesso questi soggetti entrano anche nelle proprietà private”.

Qualcuno punta il dito contro qualche tossicodipendente locale che in altre occasioni è stato visto anche entrare in proprietà private per rubare anche frutta e verdura. “Spesso certi episodi sono compiuti dagli stessi soggetti, immagino che la cosa si sappia allora perché nessun interviene?“, si chiede un residente del centro.