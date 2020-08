Valle Cilento: a Segreti d’Autore la natura è donna

Aria, Acqua, Fuoco e Terra. I 4 elementi della natura sono il filo conduttore di “Donne eLeMenti”, il concerto-spettacolo di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito che va in scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Attraverso frammenti di film d’autore (“Chocolat” di Lasse Hallstrom, “The Hours” di Stephen Daldry, “Frida” di Julie Taymor e “Terraferma” di Emanuele Crialese) e testi liberamente tratti da Alessandro Baricco, Stefano Benni, Alda Merini e Franca Rame, si raccontano storie di donne che diventano simboli di ogni singolo elemento naturale e si caratterizzano, di volta in volta, come energia passionale, fertilità, sorgente di vita, forza positiva e rigenerante dell’amore materno. In un vortice di sentimenti indomabili, dove le canzoni di Renato Salvetti e Vox Populi scandiscono ritmi di purezza e rinnovata sensualità, per un gioco teatrale crudele e capace di ammaliare.

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere al concerto-spettacolo gratuito come tutti gli eventi di Segreti d’Autore, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma

Scheduled Cilento Eventi