Vincita fortunata a Sala Consilina. Un giocatore ha puntato 9 euro su una schedina del 10 e lotto ed è riuscito a portarne a casa 15mila. Non si conosce il nome del vincitore, ma la schedina è stata giocata al bar zio Ciccio della località valdianese.

Non è sicuramente una vincita che cambia la vita come successo in altre occasioni, ma si tratta pur sempre di un bel gruzzoletto per il giocatore salese.