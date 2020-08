Riapertura Carcere di Sala Consilina, Consiglio Regionale approva OdG

Il Consiglio Regionale della Campania, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno, nato dalla mozione presentata dal Consigliere Regionale Tommaso Amabile (Partito Democratico), relativo alla riapertura del carcere di Sala Consilina.

Un provvedimento che ha visto tutte le forze politiche convergere sulla proposta del Consigliere Amabile, il quale lo scorso 30 giugno aveva avviato l’iter per portare questo delicato argomento all’attenzione del Consiglio Regionale della Campania.

“Esprimo grande soddisfazione – afferma l’on. Tommaso Amabile, Presidente della VI Commissione Permanente – per un voto che oggi ha visto tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale condividere la mia preoccupazione e quella di un’area così importante come il Vallo di Diano, per la chiusura di un carcere, in seguito anche alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina. Con l’Ordine del Giorno, approvato oggi all’unanimità dal Consiglio Regionale, andiamo a rafforzare, in maniera concreta, le tante iniziative provenienti da quei territori e di cui mi sono fatto portavoce”.