Polla, domani l’addio ad Antonio Zienna

Dopo l’esame autoptico la salma di Antonio Zienna è stata liberata e restituita ai familiari. I funerali del 27enne morto tragicamente in un incidente stradale sulla SS19, ad Atena Lucana, si terranno domani, giovedì 6 agosto. Le esequie saranno celebrate alle ore 10 nella chiesa di Cristo Re a Polla, il paese dove viveva.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter lunedì notte quando ha impattato contro un’auto guidata da una donna di Montesano sulla Marcellana.

Terribile lo scontro: lo scooter ha preso fuoco e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Antonio era sposato e padre di un bambino. In tanti si sono stretti al dolore della sua famiglia tra incredulità e dolore. La donna alla guida della vettura è indagata per omicidio stradale.