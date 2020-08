Send an email

Follow on Twitter

Pisciotta, colpito da covid: muore ex militare

PISCIOTTA. E’ morto l’ex militare della Marina militare colpito da covid. L’anziano era ricoverato in ospedale a Scafati da circa tre settimane.

Non sarebbe il covid la causa della morte ma le patologie pregresse. L’uomo non c’e l’ha fatta è deceduto nella serata di ieri, la piccola comunità di Marina di Pisciotta è incredula, l’uomo infatti era conosciuto e benveluto da tutti.

Rientrava nel focolaio generato dalla cena del medico salernitano . La seconda morte registrata nella giornata di ieri tra le persone affette da Covid nel Cilento. Casal Velino piange la donna di 81 anni.

A Pisciotta erano 23 i casi Covid. Tra questi si segnala ora un decesso.