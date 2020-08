Send an email

Casal Velino, affetta da covid: morta 81enne. Deceduta per patologie pregresse

CASAL VELINO. E’ morta l’81enne di Acquavella colpita da covid. L’anziana era ricoverata in ospedale da circa tre settimane. Si era recata al “San Luca” di Vallo della Lucania per un controllo. Sottoposta a tampone era risultata positiva. I medici, considerata anche l’età e le patologie pregresse, avevano disposto il trasferimento all’ospedale del Mare di Napoli dove l’anziana è deceduta nelle scorse ore. Non sarebbe il covid la causa della morte ma le patologie pregresse.

I tamponi fatti nella rete di contatti avevano accertato anche la positività di uno di figli della donna e della badante, da poco rientrata dal suo paese d’origine. Entrambi sono in via di guarigione.

La 81enne, invece, non ce l’ha fatta. Alla famiglia della donna il cordoglio e la vicinanza del Sindaco Silvia Pisapia e di tutta l’amministrazione comunale.