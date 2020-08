Palinuro, 500mila euro per Buondormire e Ficocella

500mila euro per i costoni rocciosi del Comune di Centola. Questa l’importante novità che è stata comunicata dall’amministrazione comunale, destinataria di risorse da parte della Regione. “Su nostra richiesta la Regione Campania ha stanziato 500mila euro per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi della Baia del Buondormire e della Ficocella. Un altro traguardo importante per la nostra terra! Alla chiacchiere degli inetti preferiamo cose concrete!”, ha detto il primo cittadino Carmelo Stanziola.

I fondi permetteranno la messa in sicurezza della Baia del Buondormire e della Ficocella. Questo tratto di litorale era stato interdetto a causa proprio dei rischi crolli.

Ciò aveva causato non poche polemiche da parte di operatori turistici, balneari e cittadini. Grazie alle risorse si potrà intervenire per garantire nuovamente la fruibilità dell’area.