Capaccio: lascia borsa e portafoglio in auto, ladri le rubano tutto

3 Agosto 2020, tra le frazioni di Laura e Torte di Mare, nel Comune di Capaccio Paestum, è stata vittima di un furto una ragazza residente proprio nella città dei templi. La giovane si era recata nei pressi del litorale per fare una passeggiata; ha lasciato in macchina borsa e portafoglio e quando è tornata ha trovato il finestrino della propria autovettura rotto. Ignoti le avevano portato via tutto.

“Non ho mai augurato del male a nessuno, e nemmeno in questo caso lo farò. Ormai non mi importa di tutto quello che avete preso, probabilmente la mia borsa starà meglio a voi, però nel portafogli c’era un ricordo importante per me e perderlo mi darà il tormento per una vita intera – il suo sfogo – Vi prego, se ancora non li avete smaltiti di restituirli, di farmeli avere in qualche modo. Erano delle foto molto importanti per me, chiunque le vedesse potrebbe contattarmi oppure lasciarle in piazza Santini, nei pressi del comune”.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo furto registrato nei pressi del litorale. Fenomeni che si ripetono da anni, soprattutto durante la stagione estiva, non soltanto a Capaccio Paestum ma in gran parte dei centri costieri.