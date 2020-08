Uccise da un male incurabile: a Castelcivita alberi per Marika e Lucia

CASTELCIVITA. Degli alberi e una panchina per ricordare due donne di Castelcivita scomparse troppo presto ma la cui memoria è indelebile in quanti le hanno conosciute. Si tratta di Marika Verlotta e Lucia Iuliano. Nell’ultimo consiglio comunale è stata infatti accolta la proposta della parrocchia di San Nicola di Bari e San Cono, guidata dal parroco don Simone Lacorte. In particolare si chiedeva all’Ente di posizionare due alberi ed una panchina nell’area pubblica sita nei pressi del campetto di bocce di località Cosentini, per ricordare le due giovani scomparse prematuramente, portate via da un male incurabile.

Lucia è deceduta nel 2018 a 41 anni; aveva soli 36 anni, invece, Marika, scomparsa lo scorso giugno. La loro morte ha provocato un grande dolore a Castelcivita Di qui la proposta della parrocchia.

L’area del campo di bocce è stata destinataria di un finanziamento nel 2008 da parte della Regione Campania. I lavori terminarono nel 2013 portando alla realizzazione di un campo di bocce e un campo di calcetto. Proprio tra i due impianti saranno posizionati gli alberi e le panchine che ricorderanno le due giovani castelcivitesi.