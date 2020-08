Schianto sulla Cilentana: muore turista 50enne

Send an email

ACERRA. Lutto nel comune napoletano per la scomparsa di Raffaele Iodice, per tutti Lello: aveva compiuto a marzo 50 anni. L’uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno in seguito ad un grave incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto all’alba di lunedì tra Agropoli e Prignano Cilento, sulla Cilentana. L’uomo frequentava la zona poiché da anni villeggiava a Marina di Camerota. Lascia la moglie e tre figli.

Così l’ha voluto ricordare il Villaggio Romano che lo ospitava: “All’alba di ieri, 3 Agosto, ha perso la vita in un incidente stradale il nostro ospite, Iodice Raffaele, nei pressi di Agropoli. Persona onesta, generosa e gran lavoratore. Lascia la moglie Angela e i tre figli, Francesco, Martina e Serena. A loro ci uniamo in questo grande dolore. Addio, Lello. Continueremo a volerti bene”.