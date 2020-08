Polisportiva Santa Maria: i convocati giallorossi per il ritiro

La Polisportiva Santa Maria comincia a lavorare in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via il 20 settembre con la Coppa Italia. I giallorossi si ritroveranno mercoledì 5 agosto, ore 16.30, presso l’impianto “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate. I cilentani saranno diretti dal nuovo tecnico Gianluca Esposito, per cominciare la prima parte di preparazione. Capozzoli e compagni lavoreranno al “Carrano” dal 5 al 13 agosto, a giorni alterni. Poi partirà il ritiro vero e proprio che si svolgerà a San Gregorio Magno. I cilentani, infatti, si trasferiranno presso il Centro Sportivo Polifunzionale di San Gregorio Magno il 17 agosto dove resteranno fino al 30 agosto.

Polisportiva Santa Maria, al via al ritiro

La Polisportiva Santa Maria ha comunicato, in mattinata, i convocati che prenderanno parte al ritiro per la stagione sportiva 2020/21. Tra i pali confermati i due giovani Grieco Giovanni e Giletta Simone. In difesa presenti i nuovi arrivi Campanella Francesco, Pastore Gabriele, Mansi Davide e Romanelli Filippo. Spazio anche ai confermati Dentice Pietro, Konios Rafail, Paragano Davide oltre ai giovani Lambiase Alessandro, Migliarotti Mario e Citro Pietro. In mediana oltre agli innesti di Bozzaotre Vincenzo e Maio Antonio convocati i confermati Della Torre Lorenzo, Coulibaly Kassoum, Simonetti Francesco. Chiudono il pacchetto dei centrocampisti Funicello Claudio, Magno Oreste e Napolitano Matteo. In avanti i volti nuovi sono quelli di Maggio Domenico e Arcangelo Ragosta. Confermati, invece, Capozzoli Donato e D’Angolo Liberato con i giovani Di Mauro Marco e Silo Ariel.

Lo staff tecnico dei giallorossi

In attesa di qualche altro arrivo dal mercato, per puntellare la rosa, arrivano i nomi che affiancheranno Esposito nello staff tecnico. Si tratta di elementi che lo scorso anno erano al fianco del vecchio allenatore Egidio Pirozzi. Insieme al tecnico nolano lavoreranno i confermati Armando Caponigro, preparatore atletico, Gioacchino Cavaliere, preparatore dei portieri, e Alfonso Bovi, massaggiatore.