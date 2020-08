Send an email

ORRIA. C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Si tratta di una persona straniera, di nazionalità ucraina, e residente in una frazione del Comune di Orria. Il caso ha messo in apprensione la piccola località cilentana nonostante le rassicurazioni provenienti da palazzo di città. La donna, infatti, è in isolamento ed è stata già ricostruita la catena dei contatti.

Coronavirus nel Cilento: nelle prossime ore nuovi tamponi

Nelle prossime ore si conoscerà l’esito di nuovi tamponi. Non è la prima volta che una straniera risulta positiva al covid. Era già accaduto a Casal Velino dove risultò positiva una badante moldava.

La situazione nel Cilento

I casi di coronavirus nel Cilento salgono ulteriormente: 24 a Pisciotta, 6 a Capaccio Paestum ed Agropoli, 2 a Casal Velino (una donna è deceduta oggi per patologie pregresse), 1 ad Orria.