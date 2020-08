Girata a Marina di Camerota la clip di Ultra, nuovo brano dei Granato

Arpeggi in loop e lunghe sezioni melodiche; batteria elettronica e linee di sintetizzatori: è questa la formula del nuovo brano firmato dai Granato, band elettrowave di stanza a Roma, che torna con il singolo strumentale “Ultra”.

In uscita per Kappabit, “Ultra” riporta la band alle suggestioni del loro album d’esordio (“Corrente”, 2017), senza accantonare le nuove influenze che il trio sta sperimentando in questo periodo: all’elettrowave si miscelano sentori trip hop, per un ibrido minimale.

«Semplice ed essenziale, il brano è tutto basato su due arpeggi di chitarra che si ripetono in loop; da questi si sviluppa, poi, una lenta e melanconica melodia alla slide guitar, sostenuta da un corposo suono di basso e da ritmiche elettroniche apparentemente fuori quadra, altro nostro marchio di fabbrica: cerchiamo sempre di creare inaspettate svolte nei nostri brani, porte che lasciano intravedere gli altri “possibili equilibri alternativi”, per citare parole dal nostro primo album».

“Ultra” segue l’uscita del singolo/videoclip “Europe”, lanciato in esclusiva su OndaRock e rimbalzato da una miriade di riviste di settore, e precede l’uscita del prossimo album della band, prevista per il prossimo inverno.

Il videoclip che accompagna il brano è stato realizzato da Produzioni Amenic; girato nella splendida cornice di Marina di Camerota (SA), in Cilento, vede come protagonista l’attrice Eleonora Carro: «Un lungo tramonto estivo è il momento migliore per godere il suono avvolgente di “Ultra”».

https://www.youtube.com/watch?v=lbyrslUAFCc&feature=youtu.be