Film d’autore sotto le stelle a Morigerati, al via la rassegna cinematografica in piazzetta

MORIGERATI. Cinema sotto le stelle a Morigerati. Ha presto il via ieri sera, nel suggestivo centro collinare di Sicilì, la rassegna cinematografica all’aperto “L’immagine al cinematografo”, organizzata da Manuela Sica in collaborazione con il Comune di Morigerati e in programma fino al 12 agosto. L’iniziativa, alla sua prima edizione, si svolgerà dal 30 luglio al 12 agosto 2020, dalle 22:00, all’aperto e in due location speciali: via San Biagio a Sicilì e piazza Chiesa a Morigerati.

Tanti i titoli in programma, per un totale di 8 serate all’insegna del buon cinema e del relax. Film noti e meno conosciuti, pellicole premiate e cult e giovani registi riassumono la rassegna che sarà realizzata in totale sicurezza delle normative anti-Covid. Le proiezioni – tutte gratuite – in caso di pioggia o condizioni meteo avverse, si svolgeranno regolarmente ma in luoghi al chiuso. Per Morigerati la location se piove è il centro sociale sotto piazza Chiesa; per Sicilí il centro sociale in via San Biagio.

La rassegna infine è un omaggio “ad Ennio Morricone per la musica e l’arte cinematografica, a Luis Sepúlveda per l’impegno civile e per la sua scrittura”. Le date a Sicilì in via San Biagio: 30 luglio, 5, 6 e 10 agosto; le date a Morigerati in piazza Chiesa: 31 luglio, 4, 7 e 12 agosto.