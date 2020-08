Covid: Omignano e Salento, domani screening di massa

Il Comune di Omignano, insieme a quello di Salento e in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha previsto per domani 5 agosto 2020, dalle 15.30 alle 17.30, ad Omignano Scalo, in piazza Sant’ Antonio, uno screening mediante tamponi per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

“Lo screening è rivolto soprattutto a tutti gli esercenti e gestori di attività imprenditoriali e commerciali che hanno una forte interazione con il pubblico e alle persone maggiormente esposte a rischio contagio, alle forze di Polizia, ai volontari della Protezione Civile, ai funzionari e dipendenti di uffici pubblici, operatori sanitari, operatori ecologici ecc.”, comunica il primo cittadino di Omignano Raffaele Mondelli.

“L’iniziativa è presa di concerto anche con il Comune di Salento attesa la condizione di vicinanza territoriale con i residenti nel Comune di Omignano. Pertanto anche i residenti nel Comune di Salento potranno sottoporsi allo screening il giorno 5 agosto”, conclude.