Buondormire “invaso” nonostante i divieti

CENTOLA. Interdetta ai bagnanti ma solo sulla carta perché la spiaggia del Buondormire continua ad essere affollata da persone che la raggiungono a bordo di barche, canoe o pedalò. Una situazione che sta creando non poco malcontento considerato che la Baia è uno dei simboli di Palinuro, un luogo suggestivo incastonato tra l’azzurro del mare e il verde della macchia mediterranea dove fino allo scorso anno si poteva trascorrere qualche ora in pieno relax. Oggi, invece, domina l’anarchia con la spiaggetta che spesso si presenta sovraffollata e caratterizzata da musica alta e baccano.

Baia del Buondormire: l’ordinanza di chiusura

Eppure nei giorni scorsi il sindaco Carmelo Stanziola aveva disposto l’interdizione dell’area: il costone roccioso che la circonda, infatti, risulta pericolante. Di qui l’invito ai proprietari a metterlo in sicurezza e al contempo il divieto di accesso in attesa che la baia potesse essere frequentata in sicurezza. I controlli, però, non possono essere costanti né da parte del Comune né da parte della Capitaneria di porto che ha un vasto territorio da monitorare.

L’invasione della Baia

E così c’è chi ne approfitta per “invadere” la spiaggia del Buondormire. Sui social le immagini che ritraggono i bagnanti e i diportisti stanno causando non pochi malumori e c’è chi chiede interventi immediati per tutelare la baia e garantire che vengano rispettate le regole sia sulla sicurezza che sull’emergenza covid.

Al contempo la speranza è che la zona venga messa in sicurezza e se ne assicuri, così come avveniva fino allo scorso anno, una fruizione disciplinata. Palinuro non vuole perdere un altro simbolo come già accaduto per l’Arco Naturale per il quale, però, a breve potrebbero prendere il via i lavori di sistemazione.