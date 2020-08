Atena Lucana: asilo e scuola alimentate con energia solare

ATENA LUCANA. In questi giorni è stato completato un impianto fotovoltaico alla rotonda ad Atena Scalo di proprietà comunale . Si tratta di un generatore da circa 4,5kWp realizzato con moduli di ultima generazione ed ad alta efficienza. La struttura di supporto era già esistente ed era stata montata circa 10 anni fa per ospitare un impianto solare ad inseguimento, ma da allora è rimasta lì, ferma ed incompleta dando un senso di abbandono e degrado a tutta l’area circostante.

L’Amministrazione èLibera, ha ritenuto giusto operare un intervento di risanamento conservativo e dal minimo impatto, sfruttando la struttura esistente e completandola con gli altri componenti necessari.

L’energia prodotta servirà all’asilo nido ed alla scuola dell’infanzia, contribuendo significativamente alla riduzione della bolletta elettrica del Comune di Atena Lucana.

Come l’impianto sulla scuola in Via G. Marconi, anche questo è stato realizzato grazie ai fondi MISE per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile(Legge 34/2019) .