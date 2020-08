Send an email

Altavilla: Gerardo Mazza nuovo vice coordinatore FN in Campania

Continua la strutturazione di FN in Campania.

In accordo col nuovo coordinatore regionale Ciro Andretti, è stato nominato il vice coordinatore, Gerardo Mazza, imprenditore e già militante e responsabile di FN ad Altavilla Silentina.

“In queste ore i vertici campani del movimento, stanno incontrando simpatizzanti e gruppi di persone disposte a costituire nuovi nuclei nelle varie province, di Napoli compresa, che andranno a rinfoltire la presenza di vecchi e storici nuclei come quello di Torre del Greco”, fanno sapere da Forza Nuova.

“A breve verranno resi noti i nominativi dei nuovi responsabili provinciali”, precisano dal partito.