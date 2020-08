Send an email

Santa Maria: carabiniere fuori servizio salva bagnante in difficoltà

Un carabiniere fuori servizio ha salvato un uomo che rischiava di annegare. Protagonista Mario Bisignano, appuntato del nolano, che si trovava in spiaggia a Punta dell’Inferno, a Santa Maria di Castellabate. Il militare di buonora aveva raggiunto la spiaggia. Erano circa le 8 quando ha notato un bagnante che si trovava a bordo di un canotto gonfiabile ribaltarsi forse in seguito ad un malore. Il malcapitato è rimasto bloccato a testa in giù.

Il carabinieri si è subito tuffato in acqua riportandolo a tornare a riva. Una volta qui ha praticato le operazioni di primo soccorso riuscendo a fargli espellere l’acqua ingerita.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a sottoporlo alle necessarie cure. Per fortuna tutto si è concluso con un lieto fine. L’episodio è successo nel weekend.