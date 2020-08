Send an email

Piero De Luca: “Ministro della Giustizia si attivi per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina”

“Il Ministro della Giustizia si attivi per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina”- Lo chiede, con una interrogazione parlamentare rivolta proprio al Ministro della Giustizia, il deputato del Partito Democratico, on. Piero De Luca.

“Il Tribunale di Sala Consilina – spiega l’on. De Luca – è stato chiuso qualche anno fa a causa di presunte ragioni organizzative. Motivazioni, che non sarebbero in linea con i criteri di cui alla Legge-delega n. 148 del 2011 e, pertanto, oggetto di rivalutazione dal Ministro della Giustizia.

Attualmente i cittadini del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, per la trattazione delle loro controversie giudiziarie, sono costretti a spostarsi addirittura fuori Regione, a Lagonegro”.

“Il Tribunale lucano però si sta rivelando, ancor più in questa fase emergenziale, inadeguato e poco capiente rispetto alle esigenze complessive.

La riapertura del Tribunale di Sala Consilina- conclude l’on. De Luca – è un diritto dei cittadini e degli operatori di giustizia di quella vasta area della Provincia di Salerno, oltre che una scelta di buon senso e di piena ragionevolezza.

Per questo motivo chiedo un intervento risoluto e definitivo del Ministro”.