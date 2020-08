Giovane agropolese nel consiglio regionale dell’Unpli

Domenica 2 Agosto, a Benevento, si è tenuta l’elezione dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro loco Italiane) della Regione Campania. In questa tornata elettorale tra i consiglieri (20 in tutto) è stato eletto il giovane agropolese Aldo Olivieri, già Presidente della Pro Loco SviluppAgropoli e consigliere uscente del comitato provinciale Unpli. ” È una grande responsabilità per me entrare a fare parte del Consiglio Regionale. La vita delle Pro Loco ha segnato molto il mio percorso di vita, sia personale che professionale.”, afferma Aldo Olivieri.

“La presenza delle Pro Loco in Italia è essenziale per la crescita e la promozione del territorio. La Pro Loco è un laboratorio di idee e pensieri. La nostra è una regione dove il turismo dovrebbe essere il nostro pane quotidiano, bisogna continuare a lavorare e credere in questo territorio, perché, anche se oggi può sembrare difficile e sacrificante, domani sarà un’opportunità di lavoro per molti di noi. Fare rete a livello regionale diventa indispensabile per progettare attività future, bisogna pensare sempre più in grande e non perdere mai di vista l’obiettivo: Creare lavoro per il nostro presente. Ringrazio le Pro loco che hanno scelto di concedermi fiducia con il loro voto. Auguro un buon lavoro a tutti noi e al neo Presidente Tony Lucido.”, conclude Olivieri.

Di seguito tutti gli eletti di Unpli Campania:

Presidente Unpli Campania:

Tony Lucido (Pro Loco Alta Irpinia – Sant’Angelo dei Lombardi)

Giunta Unpli Campania:

Vicepresidente Luigi Barbati (Presidente Comitato Unpli Napoli)

Maria Fiore (Presidente Comitato Unpli Caserta)

Renzo Mazzeo (Presidente Comitato Unpli Benevento)

Marcello Nardiello (Presidente Comitato Unpli Salerno)

Giuseppe Silvestri (Presidente Comitato Unpli Avellino)

Organo di Controllo Unpli Campania:

Aiello donato (Pro Loco Vico Equense

Lollo Mario (Pro Loco Montefalcone)

Strollo Rocco(Pro Loco Morra De Sanctis)

Collegio dei Probiviri Unpli Campania:

Ruocco Antonio (Pro Loco Lettere)

Serpe Antonio (Pro LocoSan Mango Piemonte)

Tontoli Nicolino (Pro Loco Montesarchio)

Consiglio Unpli Campania:

Comitato di Avellino

Gaetano Grasso (Pro Loco Quindici)

Raffaele Labate (Pro Loco Atripaldese)

Concetta Mattia (Pro Loco Caposele)

Luigi Villani (Pro Loco Venticanese)

Comitato di Benevento

Giuseppe Caporaso (Pro Loco Monte Taburno)

Vincenzo De Lucia (Pro Loco Casali Collinari)

Giuseppe Petito (Pro Loco Samnium)

Comitato di Caserta

Rosario Ago (Pro Loco Sessa Aurunca)

Michele Autiero (Pro Loco Cesa)

Arturo Marseglia (Pro Loco Vairano Patenora)

Domenico Oliva (Pro Loco Mathianisi)

Comitato di Napoli

Biagio Arentino (Pro Loco Castello e Palma)

Giuseppe Bianco (Pro Loco Città di Nola)

Tiziana Castellano (Pro Loco Villaregina Boscoreale)

Luigi Coppola (Pro Loco Castellammare di Stabia)

Comitato di Salerno

Antonio De Santis (Pro Loco Cetara)

Luisa Genovese (Pro Loco Baronissi)

Antonio Landi (Pro Loco Giffoni Sei Casali)

Luigi Michele Marino (Pro Loco Sant’Angelo a Fasanella)

Aldo Olivieri (Pro Loco Agropoli)

Consiglieri Nazionali Unpli:

Ciro Mainini (Pro Loco Arzano)

Mario De Iuliis (Pro Loco Città di Minori)

Delegati Assemblea Nazionale Unpli:

Angelillo Nicola (Pro Loco Cimitile)

Auriemma Francesco (Pro Loco Cesare Augusto)

Autiero Michele (Pro Loco Cesa)

Cerrato Vincenzo (Pro Loco Sarno)

De Iuliis Mario (Pro Loco Città di Minori)

Del Gaudio Luigi (Pro Loco Camerota)

Di Mauro Cosmo (Pro Loco Vietri sul mare)

Labate Raffaele (Pro Loco Atripalda)

Laierno Cristina (Pro Loco Mugnano)

Lombardi Antonio (Pro Loco Apollosa)

Lucido Antonio (Pro Loco Alta Irpinia)

Mazzeo Renzo (Pro Loco Padulese)

Nappi Giulia (Pro Loco Città di Nola)

Nardiello Marcello (Pro Loco Buccino)

Rivetti Antimo (Pro Loco Massercola Forchia)

Robertazzi Cosimo (Pro Loco Il Platano)

Sarnataro Valentina (Pro Loco Arzanese)

Savino Pasquale Domenico (Pro Loco Giugliano in Campania)

Silvestri Giuseppe (Pro Loco Santa Paolino)

Tommasino Elena (Pro Loco Laurino)