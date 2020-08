Send an email

Blitz in Cilento dei Nas: chiusi 5 ristoranti

Continuano i controlli del Nas che questa volta hanno eseguito dei controlli lungo la costiera cilentana a salvaguardia della salute pubblica. I militari, in particolare, hanno visitato ristoranti e strutture balneari di Marina di Camerota e Palinuro. Per 5 di loro è scattata la parziale chiusura poiché i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione hanno individuato irregolarità relativi ai cibi o carenze igienico sanitarie.

Chiusi 5 locali tra Marina di Camerota e Palinuro

Diverse le contestazioni elevate: in particolare irregolarità relative alle attuali norme (assenza di servizi igienici per il personale, di spogliatoi, scarsa pulizia, ecc…), ma anche criticità per i cibi conservati.

I sequestri

Negli stabilimenti balneari i carabinieri hanno sequestrato diverso chili di alimenti privi di tracciabilità.