Atletico Paestum: nato il nuovo team di Capaccio-Paestum

La notizia era nell’aria e da qualche giorno è diventata ufficiale. La fusione tra Real Laura e Sparta Paestum, già anticipata, infatti si è concretizzata a tutti gli effetti. I due club dilettantistici, che nell’ultima stagione avevano disputato il torneo di Seconda Categoria, erano intenzionate ad unirsi in vista della prossima stagione. Le due realtà capaccesi giocheranno, nell’annata sportiva alle porte, sotto il nome di Atletico Paestum.

Atletico Paestum: le dichiarazioni degli ex dirigenti di Real Laura e Sparta Paestum

Antonio Modelli, Sparta Paestum

“Siamo molto entusiasti dell’inizio di questo nuovo progetto. Personalmente sono molto fiducioso sulla sua riuscita e sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Sono dell’idea che questo tipo di operazioni possano portare ancora più valore al territorio di Capaccio-Paestum ed alla nostra comunità. I due club erano cugini in passato, ed ora sono diventati fratelli a tutti gli effetti”.

Giuseppe Iannone, Real laura

“E’ stata fatta, con entusiasmo da ambo le parti, una fusione tra le due società. Abbiamo deciso di scegliere un nome, come Atletico Paestum, che non richiamasse nè Sparta Paestum nè a Real Laura. L’idea principale è quella di usare lo sport come veicolo di unione ed aggregazione. Vogliamo portare avanti lo spirito familiare e di amicizia che ci accomuna da tempo. Il nuovo progetto potrà sicuramente essere importante per il nostro territorio“.