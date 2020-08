Ascea: scatta l’operazione “Estate sicura”

Send an email

ASCEA. Con l’inizio di agosto si intensificano i controlli. L’amministrazione comunale di Ascea, infatti, ha disposto anche attività di vigilanza notturna dalle 23 alle 6 del mattino.

I controlli saranno affidati ad un istituto privato che ogni notte monitorerà sul territorio affiancando le forze dell’ordine già operanti nel Comune di Ascea.

Ascea, operazione estate sicura: più controlli

“È iniziata l’attività di vigilanza notturna e dalle 23,00 alle 06,00 del mattino il nostro territorio sarà presidiato da almeno due auto e 4 uomini armati – ha spiegato il sindaco Pietro D’Angiolillo – Assicurato anche il coordinamento con la Prefettura, la Questura e le locali Forze dell’ordine. È iniziata l’operazione Estate sicura”.

I controlli garantiranno la prevenzione di reati ed atti vandalici.

Le richieste dei cittadini

I cittadini, però, chiedono di intensificare l’attività di repressione dei reati, in particolare quelli predatori, anche di giorno e in particolare in prossimità delle spiagge dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi furti ai danni dei bagnanti.