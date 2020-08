Sapri, appello della Croce Rossa: stateci vicino

Il Presidente della Croce Rossa Comitato di Sapri, Pietro Saggese, ha voluto rivolgere ai cittadino un appello ricordando che i volontari continuano ad essere presenti sul territorio con varie attività, “ma – osserva – ci sono stati dei disservizi dovuti ad un bilancio in sofferenza. Ricordiamo che la Croce Rossa si auto finanzia e pertanto abbiamo avuto non pochi problemi per reperire risorse utili a sostenere le spese per trasferte o materiale sanitario per adempiere nei servizi assistenziali dei 23 Comuni”.

“Chiediamo di essere più vicini con un piccolo contributo, perché l’emergenza covid non è terminata e stiamo facendo il massimo per garantire l operatività della sede anche con pochi volontari in servizio”, evidenzia Saggese.

“Oggi più di prima serve l’aiuto di tutti e noi ci siamo grazie a voi”, conclude, invitando chiunque a fare una donazione per la Croce Rossa