Padula: ok all’estensione della rete idrica

PADULA. Il Comune valdianese, guidato dal sindaco Paolo Imparato, ha approvato il progetto definitivo per lavori di espandimento della rete idrica in località Voltacammino. Nello specifico sarà incrementata la dotazione dell’acquedotto alla sorgente Sant’Andrea ed estendere il servizio idrico. Attualmente l’approvvigionamento per l’acquedotto comunale è garantito dalle uniche due sorgenti presenti sul territorio, precisamente la sorgente “Fabbricato” e la sorgente “Sant’Andrea”.

Per quanto riguarda la prima sorgente, essa è caratterizzata da una portata costante anche nei periodi più critici dell’anno, alimenta due serbatoi in località Costa e in località Croce ed ha una disponibilità residua di 4-5 litri al secondo. La seconda sorgente invece, vede impegnata tutta la portata disponibile di circa 1,5 e 1,6 litri al secondo.

Lo scopo è di poter incrementare il numero di utenze da servire, in particolare quelle ubicate nella zona del territorio posta al confine con il comune di Montesano sulla Marcellana.

Il progetto prevede un costo di circa 99 mila euro. L’amministrazione comunale intende finanziare l’intervento con i fondi del Ministero per un contributo di 70 mila euro concesso in base al numero degli abitanti e per la parte residua di circa 29 mila con le economie dei lavori finanziati dai mutui precedenti. Circa 21 mila l’importo residuo dell’opera “Rete idrica” e circa 8 mila euro l’importo residuo dell’opera “Strade comunali”.