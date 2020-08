Send an email

Corleto Monforte punta a a lavori di messa in sicurezza della SP12

Il Comune di Corleto Monforte, retto dal sindaco Antonio Sicilia, ha approvato il progetto per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SP12 nel tratto di competenza. L’Ente ha stabilito un nuovo quadro economico di spesa, dopo quello redatto due anni fa, ed intende avvalersi dei fondi europei provenienti dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il reiterare della presentazione progettuale, dopo quella effettuata nel 2018, va individuata nell’approvazione del finanziamento da parte della Regione Campania, situazione che quindi ha spinto l’amministrazione a effettuare delle modifiche.

Il quadro economico di spesa per gli interventi sfiora il milione (995.018,66 euro) di cui 706.376 euro per l’esecuzione dei lavori, il resto viene assegnato per le varie spese tecniche di routine.