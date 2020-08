Salento: completato allaccio alla rete idrica del Consorzio Velia. stop ai disagi

Send an email

SALENTO. Stop ai disagi alla rete idrica della frazione Fasana. Con una nota inviata ai propri concittadini il sindaco Gabriele De Marco ha annunciato la conclusione dei lavori per l’allaccio tra la condotta idrica comunale “Acqua di Nenna” e la rete irica gestita dal Consorzio di Bonifica Velia. L’opera è stata possibile grazie ad un esborso di fondi comunali per 59mila euro.

“Nel 2019 – spiega De Marco – il Comune di Salento ha individuato quale interesse primario, quello di procedere alla realizzazione dell’allaccio. Dopo un lungo e travagliato iter i lavori sono giunti al termine. Pertanto ora sarà possibile per le numerose famiglie di Fasana, assicurare la continuità di erogazione dell’acqua per finalità irrigua in favore dei cittadini interessata”.

Gli utenti potranno ora recarsi presso il Consorzio Velia per procedere all’allaccio.