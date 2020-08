Pisciotta: Liguori scrive a cittadini e turisti: “Situazione sotto controllo”

“Carissimi Concittadini, Gentili Ospiti, dopo le drammatiche giornate di questa primavera, il virus non è ancora scomparso e tutta l’Italia, anzi l’intero pianeta, deve tuttora fare i conti con lo stato di emergenza, anche se, almeno in Italia, non più drammatico come quello vissuto nei mesi scorsi. La chiusura totale, e il responsabile impegno della nostra comunità, avevano tenuto Pisciotta del tutto esente dal contagio. La riapertura, unita a qualche incauto comportamento, ha modificato questa realtà, e abbiamo dovuto registrare anche nel nostro Paese alcuni casi”. A dirlo Ettore Liguori, sindaco di Pisciotta, che scrive una lettera aperta a cittadini e turisti per descrivere la situazione del suo comune dove ieri i contagi sono saliti a 22.

Nessun caso covid si segnala a Pisciotta Capoluogo e a Rodio. “Anche a Marina la situazione è pienamente sotto controllo, con l’isolamento delle persone coinvolte e di quelle con esse entrate in contatto – spiega Liguori – È stato inoltre eseguito uno screening di massa su tutti gli operatori delle strutture commerciali e portuali, con esito totalmente negativo. A Caprioli si registra in oggi un unico caso, pure questo legato al sub-focolaio della Stazione Vecchia, e si sono adottate tutte le misure per verificare i contatti e circoscrivere gli effetti. Pisciotta è sicura e scrupolosamente controllata, ed è perfettamente in grado di ospitare come sempre tutti quelli che vogliono godere del suo mare, dei suoi ulivi, dei sui borghi, delle sue accreditate strutture ricettive, delle sue case sul mare, in collina e nei borghi, dei suoi ristoranti di eccellenza, dei suoi bar, delle sue rinomate osterie e pizzerie”.

“Non c’è alcun motivo per rinunciare a tutto questo e intendo responsabilmente incoraggiare tutti quelli che amano Pisciotta a “vedersene bene” , rispettando le regole, anche in questa estate, come in tanti già stanno facendo. Buone vacanze agli Ospiti, buon lavoro ai miei Concittadini” conclude il primo cittadino.