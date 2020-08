Covid, tutti negativi i tamponi a Pollica

Sono tutti negativi i tamponi per i cittadini del Comune di Pollica. 215 persone, volontariamente, si erano sottoposte a screening, in particolare soggetti rientranti nelle categorie più a rischio, come operatori turistici, commercianti, personale sanitario. Era stato il Comune a proporre l’organizzazione di uno screening da eseguire in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, subendo però anche delle critiche.

Per Confocommercio, infatti, la decisione era “intempestiva e inopportuna” poiché “andava gestita in tempi e modalità diverse, a partire dalla fine del lockdown od, almeno, dai primi di giugno, attraverso una serie di misure di progressiva analisi della situazione” (leggi qui).

Una visione opposta a quella del sindaco Stefano Pisani. “Per quanto mi riguarda la scelta non è nemmeno in discussione: la tutela della nostra economia, passa attraverso la tutela della nostra salute. Nello specifico non appena mi è stata offerta la possibilità di capire se ci fossero criticità sul territorio in tema di diffusione del virus, attraverso lo screening, che ricordo e a me stesso e poi a tutti gli altri, non è una colpa, ma una malattia e come tale va curata e non nascosta, ho deciso di accettare”, ha spiegato il primo cittadino. Ora la notizia che tutti i tamponi hanno dato esito negativo