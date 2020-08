Castellabate: domenica inaugura “Libri Meridionali”

Un traguardo davvero importante quello raggiunto dalla manifestazione culturale “Libri Meridionali” che il prossimo 2 agosto inaugurerà la sua trentesima edizione al Castello dell’Abate di Castellabate. Un appuntamento con i libri ormai consolidato, che è cresciuto di anno in anno grazie ai sacrifici e alla passione dell’ideatore, il professor Gennaro Malzone. Una manifestazione, patrocinata dal Comune di Castellabate, che rappresenta un’importante vetrina per le piccole realtà editoriali del Mezzogiorno e che premia ogni anno le personalità impegnate nella valorizzazione del Mezzogiorno.

La cerimonia inaugurale e di premiazione, si terrà domenica 2 agosto alle ore 21:30 presso le sale del Castello dell’Abate. Gli spazi rimarranno allestiti con un’esposizione dei libri delle principali case editrici del Sud Italia fino al 23 agosto con ingresso libero. Ogni serata sarà allietata con musica, intrattenimento, presentazione di libri e incontri con autori ed editori. Quest’anno il traguardo verrà sottolineato anche con una pubblicazione dedicata all’evento che raccoglierà tutti i successi e i momenti più significativi della longeva attività culturale.

Il vice Sindaco con deleghe al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri, dichiara in merito all’iniziativa: «Da trent’anni a Castellabate “cittadella del libro”, grazie all’impegno del professore Gennaro Malzone e dei suoi collaboratori, si respira profumo di libri. Non c’è quindi modo migliore per celebrare un traguardo così importante e raramente raggiunto per una manifestazione di questo tipo se non con la sua collocazione presso il Castello dell’Abate, nostro punto di riferimento culturale d’eccellenza».

Scheduled Cilento Eventi