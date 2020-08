A Palinuro approda “Stella del Nord”, lo yacht di Andrea Bocelli

«Con te partirò» cantava Andrea Bocelli in uno dei suoi brani di maggiore successo. E il cantante e compositore toscano, esperto armatore, è partito di nuovo «su navi per mari», e probabilmente è giunto anche nel Cilento. Il suo yacht, la Stella del Nord (Darwin Class 86’ M/Y), è infatti in rada al Buondormire, a Palinuro.

Ancora una imbarcazione di lusso lungo la costa del mito.



Stella del Nord è uno yacht elegante con interni in olmo, tappezzerie e parquet in Iroko. Ha due saloni, uno sul ponte principale e uno su quello superiore, quattro cabine per gli ospiti sottocoperta, compresa l’armatoriale a centro nave, amplissimi spazi di stivaggio e uno spaziosissimo sun deck.



Un explorer di razza, robusto, con una tenuta di mare eccezionale come dimostrato dalla sua gemella, M/Y Percheron, che ha effettuato tre traversate atlantiche senza il minimo problema. Dotato di due motori Caterpillar Cat C12 da 287kW ciascuno, raggiunge la velocità di 11,5 nodi e ha una straordinaria autonomia di 6.700 miglia a 8,5 nodi. Intanto sabato scorso a Londra, Cantieri delle Marche ha portato a casa un nuovo successo: Mimì la Sardine (un 110 piedi della serie Nauta Air) ha vinto infatti il World Superyacht Awards, una sorta di Oscar della nautica, nella categoria Motoryacht Dislocanti entro 299GT. Questo premio è considerato il più prestigioso e ambito a livello internazionale: della giuria fanno parte giornalisti e armatori tra i più esperti del mondo.



La Stella del Nord, prima di far tappa a Palinuro, ha sostato anche nelle acque di Castellabate.

