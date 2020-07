Torraca punta sul turismo e inaugura il nuovo infopoint

Sarà inaugurato sabato 1 agosto 2020 alle ore 11:00 il nuovo info point nel Comune di Torraca.

Il punto informativo, che sarà ubicato in via Giovanni Falci, nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di fornire un servizio di informazione e accoglienza al fine di creare un elemento strategico di orientamento, utile soprattutto durante il periodo estivo caratterizzato dalla ripartenza delle attività turistiche e della presenza dei turisti.

Presso l’ufficio, infatti, turisti, visitatori, enti, operatori economici e associazioni potranno trovare le informazioni e le indicazioni sugli attrattori turistici del paese, le attività culturali, gli eventi programmati, l’offerta turistica e culturale del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Torraca Francesco Bianco, la Proloco di Torraca, gli esponenti del Gal Casacastra, alcune associazioni territoriali e Settimio Rienzo, ideatore del Cammino di San Nilo che vede proprio Torraca essere la prima tappa.

L’occasione servirà anche per annunciare due importanti servizi aggiuntivi: l’attivazione della rete Wifi su tutto il territorio comunale e l’installazione di colonnine enel per ricaricare le macchine elettriche.

L’ingresso, nel rispetto delle disposizioni Covid-19, sarà limitato e con l’obbligo di indossare la mascherina.

“Nonostante i mesi di lockdown – dichiara il Primo Cittadino di Torraca – non abbiamo perso tempo lavorando per ripartire subito con l’offerta turistica per tutto il territorio comunale.

Il nuovo info point può e deve diventare un punto di riferimento per chi arriva nel nostro piccolo paese, contribuendo a far vivere pienamente tutte le opportunità che esso offre e allo stesso tempo dare uno slancio alla nostra economia.

Per questo, ringrazio la Regione Campania e il Gal Casacastra”.

L’opera è stata realizzata usufruendo dei finanziamenti PSR Campania 2014/2020, misura 19.2.1 “strategie di sviluppo locale” attuata tramite il progetto leader del Gal Casacastra.