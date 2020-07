L’almanacco del 31 luglio 2020

E’ il 212° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 153 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ignazio di Loyola (Sacerdote)

San Fabio il vessillifero (Martire)

San Calimero di Milano (Vescovo)

Etimologia

Ignazio, il nome deriva dal greco Igniatios e significa ‘figlio’. L’onomastico viene festeggiato il 31 luglio in onore di Sant’Ignazio (Inigo Yànez de Onazy Loyola), fondatore dei Gesuiti. E’ patrono dei militari.

Proverbio del giorno

Ogni uccello conosce il grano.

Aforisma del giorno

Vi scongiuro, per la mansuetudine di Gesù e per le viscere di misericordia del Padre celeste, a non mai raffreddarvi nella via del bene. Correte sempre e non mai vogliate fermarvi, sapendo che in questa strada lo star fermo equivale al ritorno sui propri passi. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1976 – Volto su Marte in una foto

2003 – Nasce la TV satellitare Sky

1954 – Prima scalata del K2

Sei nato oggi?

La tua allegria e la tua generosità fanno di te un personaggio molto amato. Devi però fare attenzione a non dare troppa importanza all’apparenza e a non farti abbagliare da tutto ciò che luccica. Nel lavoro punta sulla concretezza e la solidità. In amore impara ad apprezzare la profondità e l’intensità dei sentimenti.

Celebrità nate in questo giorno

1966 – Neri Marcorè

1919 – Primo Levi

1965 – J. K. Rowling

1954 – Ezio Costanzo

Scomparsi oggi

1944 – Antoine de Saint-Exupéry

2003 – Guido Crepax

1784 – Denis Diderot