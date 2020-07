Send an email

Alfano cantiere aperto. Al via anche i lavori all’osservatorio sul fiume

“Con l’inizio dei lavori presso l’osservatorio sul fiume abbiamo aperto un nuovo cantiere che si aggiunge al Sentiero dell’area dell’Ape, al centro polifunzionale per anziani, alla piscina, al campo sportivo e ai tanti affidamenti per sistemare tutte le criticità riscontrate in paese”. A dirlo Elena Anna Gerardo, sindaco di Alfano.

“Il lavoro che stiamo facendo ci rende orgogliosi perché frutto di una buona organizzazione e di un ottimo lavoro di squadra – spiega – Il ripristino della staccionata lungo il sentiero del fiume consentirà a tutti di poter godere di un posto spettacolare in sicurezza”.

Ma le novità non finiscono qui: “la settimana prossima – spiega il primo cittadino – grazie all’incessante collaborazione con la Consac spa, inizieranno i lavori di sostituzione di circa 600 mq di Condotta Idrica in località Mancelli dove i guasti alle tubature sono all’ordine del giorno”.

“Nonostante ottenere finanziamenti sia sempre più difficile, continueremo nella nostra attività politica e cercheremo di dare sempre più lustro al nostro piccolo borgo”, conclude il primo cittadino.