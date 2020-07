Agropoli, agosto all’insegna di Cinema e spettacolo

Send an email

Ad Agropoli un’Arena sotto le Stelle per un mese di agosto all’insegna dei grandi eventi, di cinema e spettacolo, con grandi artisti del panorama italiano come Biagio Izzo, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Gli appuntamenti, però, prenderanno il via con la proiezione sul grande schermo di “Lui è mio padre”, il film del regista Roberto Gasparro girato ad Agropoli lo scorso inverno. Ad affiancare i protagonisti Giacomo Rizzo e Tony Sperandeo ci saranno Massimiliano Rossi, Giulia Colantonio, Giovanna Rei, Toni Mazzara, Barbara Bacci e Umberto Anaclerico.

L’appuntamento è il 9, il 10, l’11 e il 31 agosto e l’1 e il 2 settembre (previste anche delle proiezioni al Castello angioino aragonese il 12, 14, 15, 22, 24 e 25 agosto).

La prima data, quella del 9 settembre, sarà l’occasione per vedere in anteprima nazionale un film che vede protagonista Agropoli e tanti attori locali.

La storia ruota attorno a due personaggi: Michele, umile calzolaio che pulisce le spiagge per mero rispetto dell’ambiente e Mario, spietato imprenditore, che smaltisce illegittimamente rifiuti per arricchirsi.

Oltre al cinema, che prevede numerose altre proiezioni nel corso della stagione estiva, prevista anche una rassegna teatrale di cui sono stati svelati gli ospiti principali: si parte con Biagio Izzo il 16 agosto. Il 21 si replica con Vincenzo Salemme e il 24 agosto si chiude con Massimo Ranieri.