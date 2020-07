Acquavella, estate “speciale” in paese

In questa insolita estate 2020, dove i tanti eventi caratterizzanti la bella stagione cilentana sono stati sospesi, l’associazione “I love Acquavella”, priva del suo evento folk “Zompa ra ca e ra la”, non si è persa d’animo. La volontà di tornare all’aria aperta, la voglia di cultura, di socialità, sempre nel pieno rispetto delle regole, non può essere fermata. – Sorridi è Estate – così si intitola un piccolo programma di eventi che vuol essere un invito a non perdere il sorriso, senza mai abbassare la guardia. Un’alternativa soprattutto per i piccoli abitanti del paese, un’occasione di spensieratezza ed allegria che può diventare costruttiva se si seguono poche e semplici regole: “indossa la mascherina” e “mantieni 1metro di distanza evitando assembramenti”.

• SABATO 01 AGOSTO // GARA CON PISTOLE A COLORI

TUTTI VESTITI DI BIANCO

dalle ore 19:00 – Campetto sportivo

(info: 328 203 3698)

• DOMENICA 02 AGOSTO // 11° COMPLEANNO

MUSICA LIVE CON MANNAGGIA SOUND

ore 21:00 – Largo Don Samuele

(info: 328 535 5014)

• DAL 03 AL 05 AGOSTO // GIOCHI PER BAMBINI

dalle ore 19:00 – Campetto sportivo

(info: 328 203 3698)

• DAL 06 AL 16 AGOSTO // TORNEO DI CALCIO A5 ADULTI

dalle ore 20:00 – Campetto sportivo

(info e iscrizioni: 328 815 3416 – 333 776 3496)

• DAL 10 AL 12 AGOSTO // MASTERCHEF BABY

dalle ore 20:00 – Largo Don Samuele

(info: 328 203 3698)

• MARTEDI 18 AGOSTO // STRA-ACQUAVELLA

ore 19:30 – Per le vie del paese

(info: 328 203 3698)

• DOMENICA 23 AGOSTO // CIAO ESTATE

MUSICA LIVE

ore 21:00 – Largo Don Samuele

(info: 328 535 5014)

date ed orari sono soggetti a variazioni

tel: 328 535 5014

