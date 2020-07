Salernitana: domani gara della verità con lo Spezia

Ultimi novanta miniti di campionato per i venti club della cadettteria. Tanti i verdetti ancora in ballo, tolti i primi due posti con annessa promozione diretta e l’ultimo che vale la retrocessione in Serie C. Nelle zone alte sono sei le squadre in corsa per quattro posti utili nella griglia play-off. Due tra Chievo, Empoli, Frosinone, CIttadella, Pisa e Salerntana chiuderanno, infatti, domani la loro stagione. Sicuri di partecipare alla post-season sono il Pordenone, ultimo team affrontato dalla Salernitana, e lo Spezia, prossimo avversario dei granata. Allo stadio Arechi campani e liguri si sfideranno, con direzione arbitrale affidata a Valerio Marini della sezione di Roma, divisi da 6 punti in classifica. Gli ospiti, terzi con 58 punti, sono forti della terza piazza ed anche in caso di sconfitta approderebbero ai play-off. I padroni di casa, noni con 52 lunghezze, attualmente sarebbero estromessi dalla post-season, dove troverebbero accesso esclusivamente in caso di vittoria.

Lo score dalla ripartenza delle due squadre

Dopo la riprese delle attività sono state nove le gare giocate da Spezia e Salernitana. I granata, tra alti e bassi, hanno racimolato 10 punti, con 2 sole vittorie, 4 pari e 3 sconfitte. Quattordici, invece, le lunghezze raccolte dagli spezzini grazie ai 4 successi, 2 divisioni della posta in palio e 3 passi falsi. In casa i campani, nonostante la sconfitta della settimana scorsa con l‘Empoli, risultano la quarta squadra per rendimento interno. In caso di bottino pieno i granata diventerebbero terzi nella speciale graduatoria, dietro solo a Crotone e Benevento. Gli ospiti, dal canto loro, hanno dimostrato confidenza lontani dalle mura amiche, dove si collocano in quinta piazza tra le 20 squadre cadette.

I convocati della Salernitana per la gara con lo Spezia

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani. Tornano Lopez e Kiyine dopo la squalifica, presente anche Cerci .

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Le parole del tecnico Ventura

“Quella di domani è la gara più importante di tutte perché ci da la possibilità di entrare ai playoff. Incontreremo la terza in classifica ed è chiaro che, come già detto per altre partite, una posta in palio così importante la si può ottenere soltanto centrando una grande prestazione. Lo Spezia è la terza squadra del campionato, ha dimostrato di avere dei valori importante ed è chiaro che le difficoltà di partite come queste sono consequenziali al valore dell’avversario. Dal canto nostro dovremo fare una gara impregnata di serenità, personalità e determinazione. Sono le tre cose fondamentali”.

Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Djuric, Gondo.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Mora, M.Ricci, Acampora; Nzola, Gudjhonsen, Gyasi.