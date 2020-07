Oroscopo: Cancro, in amore ascoltate di più il vostro cuore

Ariete – Buone prospettive professionali per i prossimi giorni, evitate però scelte azzardate. Il vostro cuore comincia a battere forte.



Toro – Ancora qualche sacrificio e poi il successo professionale sarà a portata di mano. Cercate di fare chiarezza nei rapporti affettivi, ne trarrete giovamento

Gemelli – Con i colleghi di lavoro siete riusciti a raggiungere l’intesa giusta e le cose vanno migliorando. Gli affetti vanno difesi se sono veri.



Cancro – Non fatevi assalire dalla fretta di concludere un affare: rischiate di non ottenere il massimo. In amore ascoltate solo il vostro cuore.



Leone – La vostra ambizione vi porta a mirare molto in alto nella professione, ma dovete essere realisti. In arrivo una svolta nei rapporti di coppia.



Vergine – Le iniziative di lavoro che state per prendere vi riserveranno grandi soddisfazioni. In amore vi fate troppe domande invece di godervi il presente.



Bilancia – Tutto quello che volete con forza nel lavoro potrete ottenerlo, ma non dovete fare passi falsi. In amore potete tirare un sospiro di sollievo.



Scorpione – Nei prossimi giorni una discussione difficile con un superiore metterà alla prova il vostro autocontrollo. Evitate passi falsi in amore.



Sagittario – Negli affari vi attendono colpi di scena non sempre positivi: mantenete la lucidità mentale. Evitate uno Scorpione che con voi vuole solo giocare.



Capricorno – Una mossa avventata può compromettere il lavoro svolto finora. Sforzatevi di prestare maggiore attenzione ai bisogni di chi vi ama. Intesa con un Leone

Acquario – Dovrete mantenere le promesse che fate ai vostri collaboratori o non sarete più considerati affidabili. In amore decisioni importanti in vista.



Pesci – Avrete modo di organizzare meglio le vostre giornate lavorative: i superiori lo apprezzeranno. Battetevi per un amore, ne vale la pena.