Ispani: stop ai rumori molesti

ISPANI. Per venire incontro alle esigenze dell’intera comunità, il commissario straordinario, Vincenzo Monaco, ha stabilito di adottare una serie di misure volte a garantire ordine e serenità ai cittadini. Infatti, l’amministrazione comunale, punta a garantire la tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico. In particolare, si vuole ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturni derivanti, soprattutto, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell’utenza dei locali pubblici aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale.

È vietata l’emissione di suoni e la diffusione di musica, dalle ore 01:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 tutti i giorno fino al 15 settembre. In occasione di alcune celebrazioni, come Ferragosto, limitatamente ai soli giorni del 13, 14 e del 15 agosto, l’orario consentito è esteso fino alle ore 2:30 del giorno successivo.

Tutti gli esercizi commerciali che fanno uso di strumenti sonori per allietare e intrattenere la propria clientela non dovranno superare i limiti di rumori previsti dalla legge.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative: chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni dell’ordinanza è punito con il pagamento di una somma da circa mille euro a circa 10 mila euro; chiunque invece, supera i valori limite di emissioni sonore è punito con il pagamento di una somma da circa 500 euro a circa 5 mila euro.