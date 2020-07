Caggiano: annullate manifestazioni di agosto

Il Comune di Caggiano, la Pro Loco Caggiano insieme al Circolo Anziani, al Forum dei Giovani, i ragazzi del Gruppo Folk e alle associazioni che contribuivano con il loro prezioso lavoro all’organizzazione degli eventi estivi, con profondo dispiacere comunicano che le principali manifestazioni previste per il mese di agosto sono annullate.

La situazione nazionale legata all’emergenza Covid-19 non consente un normale svolgimento delle manifestazioni previste nel calendario estivo a Caggiano.

In particolare la Pro Loco si trova costretta ad annullare la 30° edizione del Percorso Culinario, un evento amato che richiama buongustai da ogni parte della provincia e non solo. “La manifestazione di 3 giorni, giunta alla 30esima edizione, che propone piatti unici della tradizione caggianese e si ramifica nei vicoli dell’incantevole centro storico, quest’anno non potrà svolgersi a causa dell’emergenza legata al contenimento della diffusione del Corona Virus – dichiara Nicola Morrone, Presidente della Pro Loco Caggiano – In accordo con l’amministrazione comunale abbiamo preso questa decisione poiché sarebbe molto difficile adeguarla alle disposizioni anti-Covid che prevedono il distanziamento sociale e gli ingressi limitati”.

L’Amministrazione Comunale annuncia che la maggior parte degli eventi del Ferragosto Caggianese sono stati annullati, compreso il consueto appuntamento dell’11 agosto della “Sagra dei Crusicch” e il Concerto del 15 agosto.

È stata annullata la fiera del 6 agosto che annualmente si svolge in Piazza Lago.

“Quest’anno faremo un Ferragosto Caggianese diverso, ma soprattutto contenuto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid – dichiara il Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina – Le manifestazioni più attese sono state annullate anche per evitare di snaturare il senso delle feste, che si basa sulla convivialità, vivere gli spazi del nostro piccolo borgo e lo stare insieme. In questo momento dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza di tutti i cittadini e continuare a rispettare le norme per evitare la diffusione del Covid-19. Ringraziamo tutta la popolazione per il costante supporto e siamo certi di poter realizzare con ancora più entusiasmo gli eventi estivi del prossimo anno”.