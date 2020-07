Send an email

Agropoli: via libera al covid hospital

Nella giornata di ieri il direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino, ha firmato la delibera per per l’attivazione del reparto Covid ad Agropoli. La decisione dei vertici dell’Asl giunge a seguito dell’aumento dei casi positivi su tutto il territorio provinciale.

Nello specifico l’azienda sanitaria ha preso atto del completamento dei lavori per il presidio ospedaliero, edili, impiantistici, di pulizia e sanificazione e di realizzazione di percorsi in sicurezza ed ha dato il via libera all’apertura del reparto. Resteranno comunque funzionanti gli altri servizi. Spesi complessivamente 500.559 euro.

Ad oggi nel Cilento si registrano oltre 30 casi: 21 a Pisciotta, 6 a Capaccio Paestum, 6 ad Agropoli, 3 a Casalvelino.