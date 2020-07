L’almanacco del 29 luglio 2020

E’ il 210° giorno dell’anno, 30ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 155 giorni.

Santi del giorno

Santa Marta di Betania (Discepola) protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica.

Sante Lucilla, Flora e Beatrice (Martiri)

San Berio (Martire a Costantinopoli)



Etimologia

Marta, deriva dal personale ebraico “Marta”, presente nei Vangeli nella forma greca “Martha”. Originariamente, il termine aveva il significato di “signora, padrona”.

Proverbio del giorno

Cogli la rosa e lascia star la spina

Aforisma del giorno

Lodiamo gli altri in proporzione alla stima che essi hanno per noi (Charles de Montesquieu)

Accadde Oggi

1954 – Tolkien pubblica il “Signore degli Anelli”

1976 – Prima donna italiana ministro

1836 – A Parigi viene inaugurato l’Arco di Trionfo

1900 – Primo regicidio d’Italia

1994 – Esce nelle sale The Mask

Sei nato oggi?

I nati il 29 luglio sono molto abili a valutare e qualificare le caratteristiche distintivi, il potenziale, la moralità e i risultati ottenuti da coloro che li circondano; e anche per ciò che riguarda il futuro, sono in grado di prevedere con impressionante esattezza l’esito di processi dinamici in atto all’interno della loro famiglia, di un’organizzazione o della società nel loro complesso. All’interno del proprio gruppo i nati in questo giorno sono ottimi organizzatori e pianificatori.

Celebrità nate in questo giorno

1934 – Sergio Fiorentini

1805 – Alexis de Tocqueville

1883 – Benito Mussolini

Scomparsi oggi

2016 – Marta Marzotto

1890 – Van Gogh