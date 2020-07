Send an email

Cilento: attesa per la prima schiusa di caretta caretta

Nei prossimi giorni, a partire da questa notte, è prevista la schiusa del primo nido di tartarughe nei pressi del Lido Brigantino, vicino alla Scogliera di Ascea Marina. Alle prime ore dell’alba sono state montate le barriere per il tunnel che guiderà le piccole tartarughe verso il mare. A monitorare l’area i biologi e il team di volontari della Stazione zoologica di Napoli, che prende il nome dal primo Direttore, lo zoologo tedesco Anton Dohrn.

Ormai dal 2012 questa zona è diventata habitat privilegiato di nidificazione delle tartarughe Caretta caretta ed è diventata una tradizione assistere alla nascita delle tartarughe, per tanti amanti della natura e turisti che godono di uno spettacolo notturno di grande suggestione ed emozione.

Rispetto agli altri anni, però, quest’anno i biologi non potranno documentare la schiusa delle uova con avvisi in diretta sui siti web ufficiali e sui canali social, ma potranno avvisare solo dopo aver espletato tutte le operazioni di misurazione e valutazione della nidificazione, per evitare assembramenti di persone sulla spiaggia.