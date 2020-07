Caselle in Pittari, Nuzzo: “pronto a bloccare il depuratore”

“Sono pronto a bloccare il depuratore del mio Comune ed essere denunciato per inquinamento ambientale! Solo con questa provocazione, forse, emergerà una situazione vergognosa”. A parlare il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, che spiega così queste sue parole: “Con questo mio sfogo esprimo la rabbia, l’indignazione, ma soprattutto l’impotenza e la frustrazione di un amministratore che nella primavera del 2014, finalmente e dopo tanto impegno, ha acquisito decreto di finanziamento e pareri per costruire un nuovo depuratore (e quindi ha completato il suo dovere) e si vede costretto, dopo sei anni,a passare un’altra estate senza che i lavori siano iniziati!”.

“Il nostro depuratore,come tanti, è sottodimensionato – spiega Nuzzo – perché vetusto, ed è in questo periodo di massima affluenza turistica che mostra i suoi limiti. Giuste e comprensibili sono le lamentele dei miei concittadini, e non solo, che però dovrebbero essere rivolte verso altre direzioni”.

“Una situazione paradossale e ,ormai ,insostenibile che non solo ho il dovere morale di denunciare, ma rispetto alla quale non starò in silenzio, intraprendendo ogni legittima iniziativa, fin quando non verrà risolta! conclude il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo