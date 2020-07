Send an email

Capaccio, omicidio De Santi: no al rito abbreviato per Galdoporpora

CAPACCIO PAESTUM. E’ stata respinta la richiesta di rito abbreviato per Vincenzo Galdoporpora, l’assassino di Francesco De Santi. L’italo – brasiliano, reo confesso, comparirà davanti ai giudici del Tribunale di Salerno il prossimo ottobre.

L’omicidio risale allo scorso 27 ottobre. De Santi fu colpito da quattro coltellate, l’ultima, fatale, al cuore. Galdoporpora, aveva già colpito la vittima alla schiena, sotto l’ascella e a un braccio, con il quale, probabilmente, aveva cercato di ripararsi dalla furia del suo assassino. I due avevano litigato a lungo, la lite, iniziata per via di una vicenda risalente a qualche mese prima e che riguardava una terza persona, era finita a botte. I due erano stati separati e Galdoporpora era andato via.

Per cui sembrava che la cosa fosse finita lì. Invece dopo un po’ è ritornato e ha tirato fuori il coltello, prendendo alla sprovvista Francesco De Santi, che non ha avuto nemmeno il tempo di difendersi. Successivamente la decisione di presentarsi ai carabinieri.