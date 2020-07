Virtus Cilento definita l’iscrizione in Eccellenza

Ripartirà dal campionato d’Eccellenza il cammino calcistico della Virtus Cilento. Il sodalizio granata, che gioca le sue gare interne allo stadio Ardisani, giocherà cosi nel massimo campionato dilettantistico regionale. Il club, caro al presidente Carmelo Infante, nel passato torneo, infatti, aveva vinto il campionato di Promozione. Il primo posto centrato nel raggruppamento D ha permesso l’accesso diretto alla serie maggiore. Questo il comunicato diffuso dalla stessa società, che nelle passate settimane aveva confermato il tecnico Castiello.

Iscrizione in Eccellenza, l’annuncio della Virtus Cilento

La Virtus Cilento comunica di aver perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Un orgoglio non solo per la nostra società ma per tutto il territorio cilentano che con tanta passione portiamo su tutti i campi della regione Campania.

Le parole del massimo dirigente Carmelo Infante

“E’ un orgoglio poter fare ogni giorno un passo in più per tutta la nostra splendida terra. L’iscrizione in Eccellenza è un altro piccolo passo che ci rende orgogliosi. Ci tengo, infine, a ringraziare tutte le persone che hanno permesso questo storico traguardo. Il mister, lo staff, i calciatori, la società e tutti i nostri sponsor che hanno contribuito al nostro percorso. Per il futuro promettiamo ai nostri tifosi di scendere in campo con lo stesso orgoglio cilentano che ci ha permesso di raggiungere tante soddisfazioni nella passata stagione“.