Omignano, esclusi casi covid

“La dottoressa Pacifico, per correttezza nei confronti di tutti, mi ha comunicato che l’esito dei tamponi effettuati su di Lei è negativo; per tanto non sussistono i presupposti per creare inutili allarmismi.

In ogni caso, la Dottoressa tiene a precisare che nello svolgimento del suo lavoro ha sempre osservato i protocolli di sicurezza. Corre l’obbligo di precisare altresì che, ad oggi, non si è verificato alcun caso di Covid19 nel nostro comune”.

Lo ha detto Raffaele Mondelli, sindaco di Omignano. “È opportuno, in situazioni come questa, non creare inutili allarmismi che diffondono panico soprattutto nei soggetti più deboli – prosegue il primo cittadino – Per quanto sopra, invito tutti a mantenere comportamenti rispettosi delle regole, perché il pericolo di contagio non è ancora scongiurato sull’intero territorio regionale e nazionale”.

“Da parte nostra continueremo a garantire un presidio costante per fornire alla cittadinanza tutta il necessario supporto”, conclude il primo cittadino.